Fünfter Bewerber in Kaarst : Gerhard Schmitz kandidiert für die FWG

Genau 47 Tage sind es bis zur Kommunalwahl am 13. September. Dann wird ein neuer Bürgermeister gewählt, selbstverständlich auch in Kaarst. Vier Bewerber haben ihre Kandidatur bereits abgegeben, nun gibt es einen fünften Bewerber: Gerhard Schmitz, der für die FWG seinen Hut in den bereits vollen Ring wirft.

„Die Freie Wählergemeinschaft will verhindern, dass die Wähler aus Unzufriedenheit nicht zur Wahl gehen. Deshalb trete ich als Bürgermeisterkandidat an“, erklärt Schmitz, dessen Wurzeln in Kaarst liegen: Als Unternehmer hat er sich in der Stadt einen Namen gemacht, die Schilder seiner Baumschulen sind bekannt und er betreibt zwei Gartencenter. Und das ist auch sein großes Faustpfand: „Seit langem gibt es mal wieder einen Unternehmer als Kandidaten, der eine andere Denkweise hat“, sagt Schmitz, der seine Kandidatur als bodenständiger Kaarster auf eine solide Grundlage stellen möchte. „Viele Bürger, mit denen ich mich unterhalte, sind mit vielen Dingen nicht zufrieden“, sagt Schmitz. Das habe sich bei der Wahlbeteiligung vor fünf Jahren widergespiegelt, die bei der Bürgermeisterwahl lediglich bei 50,38 Prozent lag. „Bei den Nicht-Wählern sehe ich großes Potenzial“, glaubt er.

Mit der Senkung von Steuern und Abgaben, einem Umdenken bei der Umweltpolitik, ausreichend Wohnraum für junge Familien und die Begrünung der Wirtschaftswege will er die Wähler von sich überzeugen. Unternehmen, die in Kaarst ihre Steuern zahlen, sollen bevorzugt werden. „Es darf nicht sein, dass sich in Kaarst Unternehmen ansiedeln, die in Monheim sitzen und dort einen geringeren Steuersatz zahlen. Monheim ist das Monaco des Rheinlands“, sagt Schmitz. Er versteht nicht, dass neun Milliarden Euro Steuergelder für Subventionen der Lufthansa ausgegeben werden und so der Flugverkehr über Kaarst wieder zunimmt. Nicht nur die Geräuschbelästigung sei schlimm, sondern auch die Abgasbelastung. „Ein Bürgermeister muss das zur Chefsache machen“, erklärt er. Außerdem plant er, im Bereich Bauen und Wohnen konkreter zu werden. „Es kann nicht sein, dass für eine normale Eigentumswohnung in Kaarst 800.000 Euro bezahlt werden müssen“, sagt Schmitz. Vor allem junge Familien müssen durch eine Vergrößerung des Angebots wieder nach Kaarst geholt werden. Dazu müssen die vielen Freiflächen, die in städtischem Besitz sind, bebaut werden.