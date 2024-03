Karfreitag in Kaarst Passionsgeschichte aus verschiedenen Sichtweisen

Die Leidensgeschichte von Jesus von Nazareth steht am Karfreitag im Mittelpunkt: Und passend dazu wird es in der Kaarster Lukaskirche am Freitag, 29. März, einen musikalischen Nachmittag geben, der mit einer Lesung aus der Johannespassion verbunden wird. „Das Format ist schon zu einer Tradition geworden“, sagt Kantor Wolfgang Weber, der für die Musik in den evangelischen Kirchengemeinden in Kaarst zuständig ist und die Veranstaltung leitet.