Gesamtschule Büttgen : Touch-Tomorrow-Truck zeigt Schülern Arbeitswelt von morgen

Büttgen Vier Tage lang ist der Touch-Tomorrow-Truck zu Gast an der Gesamtschule Büttgen. Die Schüler sind begeistert von dem Truck, der ihnen spannende Einblicke in die Arbeitswelt von morgen bietet.

Schon der äußere Eindruck des 32-Tonner-Lkw war imposant: Der „Touch-Tomorrow-Truck“, gefördert von der Hans-Riegel-Stiftung und der Bundesagentur für Arbeit, machte vier Tage Station vor der Gesamtschule an der Hubertusstraße in Büttgen. Geboten wurden den Schülern spannende und unterhaltsame Einblicke in die Lebens- und Arbeitswelt der Zukunft, bezogen auf die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Informationen über den aktuellen Stand der Forschung und Orientierungsmöglichkeiten bezüglich Berufsausbildungen und Studienmöglichkeiten vervollständigten die Angebote.

Berufserkundung am Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern

Berufserkundung am Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern : Schüler schnuppern in die Zukunft

Die Schüler verfolgten die Präsentation mit großem Interesse: „Toll, dass so viel Technik in einen einzigen Truck passt“, staunte Lenn (13) und Jeremy (13) war begeistert über die vielen Fortschritte der Wissenschaft. Alexander lobte die Coaches: „Sie sind sehr nett!“ Beruflich würden die Jungen durchaus die MINT-Bereich in Betracht ziehen. Hanna (13) und Luisa (12) informierten sich über die Ernährungsmöglichkeiten der Zukunft mittels dynamischer Düngerstraßen und Feldrobotern. Sie beurteilten den Truck als „cool“. Eine berufliche Zukunft in den MINT-Fächern sehen sie aber nicht.