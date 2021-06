Küppers in Holzbüttgen : Erdbeeren für die Crash-Eagles-Jugend

Die Jugendlichen des Skaterhockey-Clubs durften sich vergangene Woche auf dem Erdbeerfeld des Küpper-Hofs bedienen und über eine Spende freuen. Die Söhne von Inhaber Franz Küpper durchliefen selbst die Jugend-Teams des Vereins.

Auf dem Selbstpflücker-Feld vom Küppers-Hof in Holzbüttgen herrschte in der vergangenen Woche viel Betrieb. Die dritte Schülermannschaft der Crash Eagles Kaarst war zu Gast bei Franz Küppers, der jedem Inline-Skaterhockey-Spieler eine Schale Erdbeeren spendierte. Zusätzlich durfte sich die Mannschaft um Trainer Georg Otten über eine Spende von 300 Euro freuen. „Meine beiden Söhne Andreas und Heinrich haben zehn Jahre in diesem Verein gespielt, wir haben alle Höhen und Tiefen miterlebt wie im richtigen Leben. Und das schon als Kind. Das war eine unheimlich tolle Erfahrung“, erinnert sich Franz Küppers noch genau an die Zeit zurück. „Sport ist prägend für die Kinder“, ergänzt Georg Otten.