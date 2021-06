Neusser Schule schärft ihr Profil : Comenius-Gesamtschule richtet Sportprofilklasse ein

Neuss Ab dem neuen Schuljahr wird es für die Jahrgangsstufe fünf einen neuen Leistungskurs Sport geben, für den die Comenius-Gesamtschule verschiedene Kooperationen mit Sportvereinen eingeht. den Schülern soll ein möglichst breites Spektrum an Sportarten geboten werden.

Die Comenius-Gesamtschule, jüngster Spross an diesem Zweig des Schulsystems in Neuss, schärft ihr Profil. Nach den Sommerferien wird in der Jahrgangsstufe fünf eine Sportprofilklasse eingeführt und zudem in der Oberstufe ein Leistungskurs Sport angeboten – den es so bislang nur am Gymnasium Norf gab.