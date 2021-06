Fahrradtour in Kaarst : Kunst- und Denkmalroute wird neu aufgelegt

Kaarst Die rund 25 Kilometer lange Route führt entlang der Kaarster Denkmäler und Kunstobjekte im öffentlichen Raum. Diesmal auch mit dabei sind auch die Tönishöfe, wo der Verein „Culture without boarders“ zu Hause ist.

Insbesondere im Vorster Wald entsteht derzeit durch das Engagement des Kunstvereins Nordkanal e.V. ein neuer Kunst-Hotspot mit neuen Exponaten wie dem Türhüter und dem Trafohäuschen am alten Sportplatz. Außerdem wurde erstmals der Tönishof mit dem Abstecher zum Kunstverein „Culture without borders e.V.“ eingefügt. Die Kaarster Wahrzeichen wie das Alte Dorf, das neue und das alte Rathaus, die Kaarster Kirchen und die Braunsmühle liegen ebenfalls auf der Strecke, die sich in eine Nord- und eine Südroute aufteilt. Beide können getrennt oder kombiniert befahren werden.

Kulturmanager Dieter Güsgen erläutert die Streckenführung: „Die Nord- sowie die Südroute starten jeweils am Regiobahn-Haltepunkt Kaarster See. Die Routen sind auf der gesamten Strecke mit dem blauen Kaarster Stern und Richtungsangaben gekennzeichnet – der Weg ist also gut zu finden. Wer auf der Radtour eine Pause einlegen möchte, hat in den Biergärten oder Eisdielen dazu Gelegenheiten.“