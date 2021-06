Museumslandschaft Heiligenhaus : Vier Museen – vier spannende Sammlungen

Heiligenhaus Die „MuseumsLandschaft Abtsküche“ ist geprägt von vier Museen. Sie sind weitestgehend vom Ehrenamt und allesamt von höchstem Engagement geprägt. Der Besuch, bei freiem Eintritt, lohnt sich.

Die Museen in der Abtsküche werben nun gemeinsam für ihr Angebot. Einheitliche Öffnungszeiten am Wochenende sollen den Besuch erleichtern. Wir stellen die Museen im Einzelnen vor.

Das Museum Abtsküche lädt in seiner Dauerausstellung „Leben und Arbeiten in Heiligenhaus zwischen Tradition und Moderne“ zu einem Streifzug durch das bergische Leben ein. Passend zum Haus, einer ehemaligen Landschule aus dem Jahr 1908, kann man zum Beispiel auf einer Schulbank im historischen Klassenzimmer Platz nehmen, einen Einblick in einen alten Friseursalon erhaschen oder im Kolonialwarenladen das Einkaufsgefühl vergangener Zeiten erleben. Dabei startete das Museum im Jahr 1975 einst als Lager für die Sammlung von Dr. Carl Füngling. Der Heiligenhauser Geschichtsverein übernahm die Sammlung und machte sie 1975 begehbar. Zentral war schon damals die Darstellung der ländlichen Lebens- und Arbeitswelt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Zeit zwischen 1900 und 1930. Ergänzt wird die Ausstellung durch regelmäßige Sonderausstellungen und regelmäßige Veranstaltungen, Konzerte oder auch Kunst-, Bücher- oder kulinarische Märkte. Der Eintritt ist frei.

Im Umweltbildungszentrum gibt es ein breites Spektrum an Exponaten von heimischen, überregional aber sogar auch international vorkommenden Vogel- und Tierarten zu sehen. Besonders stolz ist man hier um UBZ-Chef und Stadtförster Hannes Johannsen auf sehr seltene Stücke, die es so in dieser Güte und Vielfalt sonst nur im Internet anzuschauen geben soll. Die Vogelpräparate begeistern wegen ihrer außergewöhnlichen Qualität und wurden vom Präparator Klaus Uhlenbruch (Museum König in Bonn) erstellt und stammen aus einer Sammlungsauflösung in Maria Laach, die dank Sponsoren nach Heiligenhaus zog. Außerdem gibt es einen stetig wachsenden Kräutergarten zu entdecken.