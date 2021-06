Gesamtschule Kempen : Schüler entdecken ihre Stärken

Kempen Für die Siebtklässler der Gesamtschule Kempen stand das Thema Lebensplanung auf dem Stundenplan. Die Einrichtung nutzte erstmals das Angebot „Mein Leben & ich“ des Jugendrotkreuzes.

Im Gruppenraum des städtischen Jugendtreffs Campus in Kempen sind nachdenkliche Mienen zu sehen. Acht Siebtklässler der Gesamtschule Kempen blicken in ihre Scrapbooks. „Was sehe ich am liebsten“, lautet die Frage, die die Teamerin des Jugendrotkreuzes gerade gestellt hat. Es ist keine Fernsehsendung gemeint, sondern es geht um das persönliche Ich. Ist es eine Person, ein Tier, ein Gebäude, ein Naturereignis wie ein Sonnenuntergang – es geht darum, zu schauen, was einem am Herzen liegt. Sich mit dem eigenen Ich auseinandersetzen, ist angesagt.