Vereinbarung in Kaarst : „Pakt für den Sport“ wird verlängert

Kaarst Die neue Vereinbarung zwischen Vereinen, Verwaltung und Stadtsportverband gilt nun bis 2025. Das bestehende Sportentwicklungskonzept soll regelmäßig überprüft werden.

Diese Vereinbarung ist das Gerüst für den Sport in Kaarst. Sie beinhaltet insgesamt 50 einzelne Punkte, die in vier große Überschriften aufgeteilt sind: Präambel – dort sind die rechtlichen Rahmenbedingungen wie Laufzeit, Einwohner, Auftrag oder Ziele festgehalten. Die weiteren Überschriften sind „Grundsätze der Bedeutung des Sports für die Gesellschaft“, „Sport im Verein“, „Ziele der Sportförderung“ und „Maßnahmen zur Zielerreichung“. Die FDP-Fraktion hatte in Person von Christoph Witthaut noch Anmerkungen, beispielsweise zur Sportstättenplanung und zur Ankündigung einer regelmäßigen Gesprächsrunde. „Wir haben das Sportstättenkonzept stehen, aber es muss ja fortgeschrieben und der Realität angepasst werden“, erklärte der Erste Beigeordnete Sebastian Semmler. Die Verwaltung habe vor, das bestehende Sportentwicklungskonzept, das damals von Michael Barsuhn, Leiter des Instituts für kommunale Sportentwicklung in Potsdam, entwickelt worden war, in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und möglicherweise anzupacken. „Wir haben ständig Verschiebungen in der eigentlich vorgeschlagenen Priorisierung. Wenn wir irgendwo eine Förderung abgreifen können, ziehen wir die Baumaßnahme natürlich nach vorne“, so Semmler. Zu der regelmäßigen Gesprächsrunde sollen Mitglieder des Sportausschusses, der Sportverwaltung und des Stadtsportverbandes eingeladen werden.