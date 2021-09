Monatliche Spende der Kaarster Soroptimistinnen : Neue SI-Präsidentin Altvater würdigt die „Tuppis“

Vorst Auf dem Tuppenhof haben die Kaarster Soroptimistinnen ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Camilla Altvater wurde zur neuen Präsidentin gewählt und überreichte dem Tuppenhof-Geschäftsführer die monatliche Spende.

Im Jahr 2021 feiert Soroptimist International den 100. Geburtstag, gleichzeitig feiern die Kaarster Soroptimistinnen ihr 15-jähriges Bestehen. Der SI-Club Kaarst hat sich am 24. September, weltweit zentrales Datum für die Würdigung des Bestehens der Soroptimistinnen, zu seiner Mitgliederversammlung auf dem Tuppenhof in Vorst getroffen. Dort wurde eine neue Präsidentin gewählt: Camilla Altvater tritt in die Fußstapfen von Marlies Kallen.