Corona-Pandemie in Kaarst : SPD befürchtet Defizite von Grundschülern beim Schwimmen

Corona-Pandemie in Kaarst

Eine Schulstunde im Schwimmbecken an der Alten Heerstraße. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Kaarst Die SPD-Fraktion hat für die nächste Sitzung des Schulausschusses einen Antrag gestellt. Sie will wissen, wie Kinder die Defizite wegen fehlender Schwimmkurse aufholen können.

Für die Kinder der sechs Kaarster Grundschulen waren die Hallenbäder während der Corona-Pandemie geschlossen, Schwimmunterricht fand somit nicht statt. Nun hat die SPD-Fraktion einen Antrag an den Schulausschuss gestellt und will wissen, wie die Kinder die entstandenen Defizite aufholen können und wie sie ausgeglichen werden. Die Sozialdemokraten bitten die Verwaltung um eine Beantwortung dieser Fragen im Schulausschuss am 5. Oktober.