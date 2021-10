Realschüler aus Kaarst : Mika Wenzlaff gewinnt erneut Wettbewerb der Raiffeisenbank

Kaarst Die Raiffeisenbank Kaarst eG hat Kinder und Jugendliche eingeladen, sich am 51. Internationalen Jugendwettbewerb zum Thema „Bau dir deine Welt!“ zu beteiligen.

Aufgrund der Schulschließungen durch die Corona-Pandemie wurde die Teilnahmefrist der 51. Runde auf Ende Mai verlängert, um allen Teilnehmern eine Einreichung ihrer Wettbewerbsbeiträge zu ermöglichen. Mika Wenzlaff aus Kaarst konnte in der Altersstufe 10 bis 13 erneut die Jury in der Kategorie Bildgestaltung mit seinem Bild „Haus am Meer“ überzeugen. Bereits in der 50. Wettbewerbsrunde gewann er mit seinem Werk „Leben“ den Förderpreis und ermalte sich so ein Preisgeld in Höhe von 50 Euro.