Grundschulen in Kaarst : Ferienbetreuung für Kibe-Kinder fällt weg

Für Grundschulkinder, die in die Kibe gehen, wird es künftig keine Ferienbetreuung in der OGS mehr geben. Grund ist akuter Personalmangel (Symbol-Bild). Foto: dpa/Uwe Anspach

Kaarst Im Juni haben die Eltern von Grundschulkindern, die bis 13.30 Uhr in der Kibe betreut werden, erfahren, dass die Ferienbetreuung in der OGS für ihre Kinder wegfällt. Das ist per Erlass des Schulministeriums geregelt. In der Elternschaft regt sich Unmut.