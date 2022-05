Stadtsportverband Hückeswagen : Talsperrenlauf nur für Kinder und Jugendliche

Hückeswagen Der Stadtsportverband lädt nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder zu der beliebten Traditionsveranstaltung ein.

Auf diese erfreuliche Nachricht haben bestimmt viele gewartet: Bis zum Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 hatte der Stadtsportverband (SSV) jedes Jahr den Talsperrenlauf ausgerichtet: 2019 zum 35. Mal. „In diesem Jahr werden wir diese Traditionsveranstaltung wieder aufleben lassen. Wegen der erst im April weitgehend gelockerten Kontaktbeschränkungen findet der Talsperrenlauf aber nicht wie gewohnt am ersten Maiwochenende, sondern am 11. Juni statt“, berichtet der zweite Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Andreas Gotter. Schirmherr ist Bürgermeister Dietmar Persian.

Und es gibt einige Veränderungen, die vor allem die Erwachsenen betreffen, denn die können in diesem Jahr nicht an den Start gehen: Der Talsperrenlauf 2022 ist ein reiner Lauf für Kinder und Jugendliche. Nach Gotterts Angaben erfolgen von 14 bis 16.30 Uhr die Läufe über 200, 400, 800 und 1500 Meter für Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2007 bis 2018, jedoch in leicht veränderter Form. So finden alle Läufe als Bahnenläufe auf dem Sportplatz Schnabelsmühle auf Tartanbahn und Kunstrasen statt. Durch den Zieleinlauf auf Kunstrasen sind Spikes verboten. Eine Zeitmessung wird es nicht geben. Trotzdem werden Ergebnislisten der Läufe erfasst. „Die ersten drei Kinder und Jugendliche eines jeden Laufs erhalten wie gewohnt einen Pokal, alle anderen Kinder erhalten eine Medaille“, erläutert Gotter. Die Pokale werden am 11. Juni ausgegeben, Urkunden und Ergebnisse stehen ab Montag, 13. Juni, im Internet unter www.stadtsportverband-hueckeswagen.de/talsperrenlauf/36-talsperrenlauf-2022 Duschen und Umkleiden stehen unmittelbar am Sportplatz zur Verfügung.