„Animal Hoarding“ in Kaarst : 53 Wellensittiche aus einem Käfig gerettet

Kaarst In Kaarst wurden 53 Tiere in einem Käfig gehalten. Dann schritt das Tierheim Oekoven ein. Bei der Rettungsaktion waren Fingerspitzengefühl und Vorsicht angesagt, um die Wellensittiche zu schützen.

Bastian Pasternak kann selbst ein solcher Fall von „Animal Hoarding“ (Tiersammel-Sucht) nicht mehr schocken, zu viel hat er schon erlebt. Der Leiter des Tierheims Oekoven, das auch für die Stadt Kaarst zuständig ist, war vor rund drei Wochen zu einer Wohnung in der Innenstadt gerufen worden. Zwei Männer hielten dort 53 Wellensittiche in einem Käfig, der 110x80x60 Zentimeter groß und ziemlich defekt war. Eigentlich wollten Pasternak und seine Kollegen den Käfig im Ganzen verladen, doch das war nicht möglich. „Wir haben also jedes Tier per Hand aus dem Käfig geholt, es in eine Box gepackt und verladen“, erinnert er sich: „Das war kein Spaß.“ Eigentlich, so erklärt Pasternak, passen in einen Käfig von solch einer Größe maximal vier Vögel rein. „Die Haltung war völlig unartgerecht“, sagt er.