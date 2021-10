Künstler aus dem Rhein-Kreis Neuss : Nachrichtensender zeigt Dokumentation über Leon Löwentraut

Der Neusser Wolfram Kons (l.), besucht Leon Löwentraut in seinem neuen Atelier in Portugal. ↓ Foto: Foto: TVNOW / ntv Inside Art

Neuss Jahrelang hat Wolfram Kons den Leon Löwentraut begleitet und verfolgt wie aus dem „Wunderkind“ ein erfolgreicher Maler wurde. Für „Inside Art“ hat er den 23-Jährigen in seinem neuen Atelier in Portugal besucht und einige Geheimnisse erfahren.

Auf dem Nachrichtensender ntv beginnt im Oktober der „Kunstherbst“. Zum Auftakt gibt es dort drei „Inside Art“ - Dokumentationen über zeitgenössische Künstler: In einer von ihnen trifft der Kunstexperte Wolfram Kons aus Neuss auf Leon Löwentraut: Er besucht den 23-jährigen ihn in seinem neuen Atelier in Portugal, spricht mit ihm über seine neuen Werke, erfährt, warum er nach Portugal gegangen ist, und was er zu der Kritik an seiner Person sagt.