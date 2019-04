Maßnahmen gegen schlechte Wasserqualität in Kaarst : Kokosmatten für den Stadtparksee

Der Stadtparksee in Kaarst muss dringend gesäubert und entschlammt werden. Ein entsprechendes Konzept wurde nun im Bau- und Umweltausschuss vorgestellt. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Kaarst Im Umweltausschuss wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität des Stadtparksees verabschiedet.

Die Kaarster Stadtmitte mit ihrer aus dem Rahmen fallenden Architektur, der modellierten Parklandschaft und dem Stadtmittesee ist immer noch reizvoll. Der See präsentiert sich jedoch in keinem guten Zustand. Das soll sich jetzt ändern. Der Bau- und Umweltausschuss beschloss jetzt einstimmig diverse Maßnahmen. Karsten Silberbach, Vorsitzender des Kaarster Sportfischervereins, hatte unter dem Titel „Der ökologisch stabile Stadtmittesee – eine nachhaltige Verbesserung“ ein Konzept erarbeitet. Insgesamt sollen jetzt fünf Maßnahmen umgesetzt werden. Die Ausschussmitglieder beschlossen unter anderem eine Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, Bürger vom Füttern der Enten und Fische abzuhalten. Ergänzend soll möglichst schnell eine entsprechende Satzung erarbeitet werden, in der im Falle des Zuwiderhandels hohe Bußgelder festgesetzt werden.

Kostet es bald 100 oder gar 200 Euro, wenn man am Ufer des Stadtmittesees steht und Tiere füttert? Das ist gut möglich, denn die Überpopulation trägt mit zur schlechten Wasserqualität bei. Die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart machte in diesem Zusammenhang auf folgendes aufmerksam: „Die Satzung soll nicht nur für den Stadtmittesee gelten.“ Sabine Kühl (SPD) wünscht sich „Bußgelder, die auch wehtun“. Heinrich Thywissen (FDP) wünscht sich ein Schild, dem zu entnehmen ist, warum das Füttern dem See schadet. Mathias John (CDU) riet, sich Satzungen anderer Städte anzuschauen wie zum Beispiel die der Stadt Neuss. Rainer Milde (CDU) lobte, dass Karsten Silberbach „viel Hirnschmalz“ in das Konzept investiert habe. Ein besonderes Anliegen ist auch für ihn die schnelle Umsetzung des Fütterungsverbots. Der Tipp von Heiner Hannen (Die Grünen): „Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollten schnellstmöglich umgesetzt werden.“

Info Zwei Zeilen Überschrift Zeitplan und Kosten Die Satzung über das Fütterungsverbot soll im Frühjahr in Kraft treten, das Anlegen von Röhrichtinseln, Schwimminseln und Kokosmatten ist für die Zeit von April bis Juni vorgesehen, das Abfischen und die Entschlammung ist für den Spätherbst geplant. Kosten 68.351 Euro