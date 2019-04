Klub der ehemaligen Schützenköniginnen in Kaarst : Ringstechen auf Steckenpferden

Kaarst 20 ehemalige Schützenköniginnen hatten bei dem Wettbewerb auf Gut Mankartzhof einen Heidenspaß.

Das Schöne an diesem Abend: „Alle haben sich auf dieses Event eingelassen, von jung bis alt“, sagt Zingraf-Andreas. Diejenigen Ex-Königinnen, die nicht mehr so mobil sind, wurden auf einen Stuhl gesetzt und schauten dem wilden Treiben aus dem Sitzen heraus zu. Und natürlich wurde auch über die alten Zeiten gesprochen. „Auf einmal führt man Gespräche mit Frauen, mit denen man sonst nie sprechen würde. Der Kreis hätte sonst in dieser Form niemals zusammengefunden“, lobt Zingraf-Andreas die Gründer des Königinnen-Klubs. Die Gesprächsthemen an diesem Abend gingen jedenfalls nicht aus.