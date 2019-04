Vorgärten in Kaarst: Verwaltung entwickelt Flyer gegen Steinwüsten

Kaarst Die Grünen-Fraktion lobt die Verwaltung für ihre konstruktive Haltung im Hinblick auf die „Vorgärten des Grauens“.

Bereits Ende Januar hatten die Grünen einen Antrag an den Bau- und Umweltausschuss zu den „Vorgärten des Grauens“ gestellt, nun hat die Verwaltung Lösungsvorschläge gemacht – sehr zur Freude der Fraktion. „Leider machen sich die monotonen Steingärten auch in Kaarst breit und versiegeln damit Flächen, die für das städtische Klima wichtig sind, ebenso wie für Insekten und Kleintiere. Nun will die Stadt mit einem eigenen Flyer sowie daran anschließend mit einem eigenen kleinen Wettbewerb beziehungsweise einem Zuschuss für mehr ökologische Vorgärten werben. Das begrüßen wir ausdrücklich“, teilten die Grünen nun mit. Am heutigen Dienstag tagt der Bau- und Umweltausschuss, dann wird darüber abgestimmt, wie die weitere Vorgehensweise ist.

Doch ist es rechtlich überhaupt erlaubt, den Bürgern vorzuschreiben, wie sie ihre Vorgärten zu bepflanzen haben – oder auch nicht? „Man bewegt sich da in einer rechtlichen Grauzone. In den neuen Bebauungsplänen ist das vorgegeben“, sagt Ingo Kotzian (CDU): „Es ist schwierig, den Leuten Daumenschrauben anzulegen.“ Die CDU hat noch nicht abschließend über das Thema gesprochen, steht aber grundsätzlich auf Seite der Grünen. Die SPD-Vorsitzende Anneli Palmen meint, dass man nicht so weit gehen dürfe, „dass wir die Bürger und Bürgerinnen gängeln“. Palmen: „Unser Ziel ist es, aufzuzeigen, dass jeder Einzelne zur Verbesserung des Kleinklimas und zur Außendarstellung der Stadt etwas tun kann. Darüber hinaus gilt es aufzuklären und pflegeleichte Alternativen zu Steinwüsten aufzuzeigen.“ Vor allem ältere Menschen bräuchten Alternativen. „Fakt ist, dass ältere Menschen oft nicht mehr so intensiv ihre Grünanlagen pflegen können“, so Palmen.