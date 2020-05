Kaarster Gastwirt Michael Schreinermacher : Einsamer Gastronom im Wartestand

Michael Schreinermacher sitzt an dem einzigen Tisch, den er in den Rathaus-Arkaden aufstellen dürfte. Seine Läden sind geschlossen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Michael Schreinermacher ist Inhaber von zwei gastronomischen Betrieben in Kaarst. Während er mit der vorgegebenen Abstandsregelung hadert, hat sein Kollege Johannes Johnen im Broicherdorf wieder geöffnet.

Michael Schreinermacher ist verzweifelt. Eigentlich wollte er am Montag seine beiden Läden, das „Papalapub“ sowie das „Alte Rathaus“ wieder öffnen, doch beim Besuch am Dienstag waren beide Läden noch geschlossen. Der Grund: Punkt sieben der Hygieneverordnung für die Gastronomie. Dort heißt es: „Gänge zum Ein/Ausgang, zur Küche, zu Toiletten etc. müssen eine Durchgangsbreite haben, mit der beim Durchgehen die Einhaltung des 1,5-Meter-Abstandes zu den an anderen Tischen sitzenden Personen eingehalten werden kann“. Schreinermacher hatte alles vorbereitet und sich an das Ordnungsamt gewandt, dieses sollte seine Läden abnehmen. Dann kam der Schock.

„Ich habe schon 70 Prozent der Tische und Stühle aus dem Papalapub geräumt, aber das reicht noch immer nicht“, sagt Schreinermacher. Somit hätte er im Papalapub noch Platz für acht Personen, draußen dürfte er noch fünf Tische hinstellen. Und da er mehr Personal braucht, um die Vorgaben einzuhalten, macht er seine Läden noch nicht auf. „Rein wirtschaftlich geht das gar nicht“, sagt er. Sein Plan, der von der Politik unterstützt wird: Außengastronomie auf Flächen, die nicht konzessioniert sind und der Stadt gehören. Dafür hat er nun einen Antrag gestellt. Dieser wird gerade geprüft. Schreinermacher: „Wir hängen gerade in einem luftleeren Raum.“ Zwar dürfte er öffnen, aber das Risiko einer Prüfung ist zu groß – gerade weil er schon beim Ordnungsamt vorstellig wurde. Dabei wollte er eigentlich nur mit gutem Beispiel voran gehen. „Wir waren motiviert und wollten wieder aufmachen, aber das geht noch nicht“, sagt er. Die Stadt teilte auf Anfrage mit, alle Anträge auf eine Erweiterung der Außengastronomie mit dem Ziel prüfen, den Gastronomen so weit wie möglich entgegen zu kommen. „Dennoch können wir auch mit Blick auf die Gastronomie keinen Kaarster Weg gehen, sondern müssen uns an die Vorgaben des Gesetzgebers halten“, teilte Stadtsprecher Peter Böttner mit. Notwendige Abstände müssen somit eingehalten, die Zahl der Sitzplätze womöglich nach unten korrigiert werden.

Info Personal muss alle 30 Minuten Hände waschen Hygienevorschriften Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen müssen einen Mundschutz tragen. Außerdem muss das Personal alle 30 Minuten die Hände waschen – und das auch nachweisen. Geänderte Öffnungszeiten Das Haus Broicherdorf hat in der Corona-Krise seine Öffnungszeiten geändert. Die Gaststätte ist täglich von 12 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr geöffnet – außer am Mittwoch, da ist Ruhetag.