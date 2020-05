Kaarster Innenstadt : Viel Kritik an der Grünen-Idee zum Übergang auf die Maubisstraße

Kaarst Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt: „Wir werden immer wieder darauf angesprochen“: So begründete Claudia Köppe, Fraktionsvorsitzende der Kaarster Grünen, den Antrag im Planungs- und Verkehrsausschuss, eine Querungshilfe auf der Maubisstraße einzurichten.

„Seit vielen Jahren setzen sich die Grünen für eine sichere Querungshilfe auf der Maubisstraße in Höhe der Sparkasse ein. Leider ist dieser Vorstoß in den letzten zehn Jahren am Widerstand von CDU und FDP gescheitert. Dabei ist es an dieser Stelle oftmals zu beobachten, wie Fußgänger in gefährliche Situationen geraten, weil sie die Maubisstraße an dieser Stelle queren wollen“, ist in dem Antrag zu lesen. Gedacht sei an „einen Zebrastreifen oder Ähnliches“.