Webshow geplant : Ersatzprogramm für „Kaarst Autal“

Büttgen Nach der Absage wegen der Corona-Pandemie ist für Anfang Juni eine Webshow geplant, bei der sich die Aussteller präsentieren dürfen. Auch das traditionelle Jazzkonzert wird es geben.

Momentan ist viel Bewegung auf dem Automobilmarkt. In diesem Jahr kommen zahlreiche neue Modelle auf den Markt und alternative Antriebskonzepte gewinnen weiter stark an Bedeutung. Dort einen Überblick anzubieten, ist die Idee hinter der Webshow, bei der die Neuheiten der Autohäuser aus Kaarst und Umgebung nun im Internet präsentiert werden. Und da die Verkaufsräume der Autohäuser seit dem 20. April wieder geöffnet sind, können die Kunden sich die Fahrzeuge dann auch beim Händler anschauen, nachdem sie sich bei der Webshow einen ersten Überblick verschafft haben. „Es ist uns gelungen, die Kaarst-Autal-Aussteller und Sponsoren für dieses Konzept zu begeistern. Zusammen wollen wir zeigen, dass wir in dieser schwierigen Zeit eine Antwort parat haben und Kaarst Autal durch die Krise tragen können,“ sagt Jochen Schumm vom Team „Kaarst Autal“. Wann genau die Show startet, wird unter www.kaarst-autal.de und in der Werbung für das Online-Event zu lesen sein. Neben den Präsentationen der Autohäuser wird es auch ein Gewinnspiel geben, bei dem es als Hauptpreis einen 100 Euro-Benzingutschein zu gewinnen gibt. Auch auf die bei Kaarst Autal traditionell gespielten Klänge des Jazzorchesters Muckefuck muss nicht verzichtet werden, da das neuste Quarantäne-Konzert online präsentiert wird. Zur Unterstützung des Einzelhandels und der Gastronomie werden online zudem kostenlose Präsentationsflächen angeboten.