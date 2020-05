DJK Holzbüttgen bekommt mehr Fläche : Tennisplatz-Neubau läutet Umgestaltung am Bruchweg ein

Holzbüttgen Die Tennisabteilung der DJK Holzbüttgen atmet auf: Am Montag haben endlich die Bauarbeiten für den sechsten Platz auf der Anlage am Bruchweg begonnen. Seit 2012 setzt sich der Verein für einen weiteren Platz ein.

2015 lag der erste Antrag der CDU für einen neuen Platz vor. In knapp vier Wochen soll der Platz bereits fertig sein. Damit wird dann auch die erste Maßnahme des Umbaus am Areal Bruchweg fertiggestellt sein. Neben einem Tennisplatz sollen dort unter anderem ein Spielplatz, ein Kleinspielfeld, ein BMX-Pumptrack entstehen. Gesamtkosten: eine Million Euro.

So teuer ist der neue Tennisplatz der DJK Holzbüttgen, mit etwas mehr als 1000 Mitgliedern der drittgrößte Sportverein der Stadt Kaarst, nicht. Für den neuen Platz legen der Gesamtverein und die Tennisabteilung rund 100.000 Euro auf den Tisch. „Ich bin so froh, dass ich das noch erleben darf. Ich habe nicht mehr damit gerechnet“, zeigt sich Christa Horn, Vorsitzende der DJK, sichtlich berührt vom Beginn der Bauarbeiten. Sie bedankt sich vor allem bei den CDU-Mitgliedern Christian Horn, Volker Schöneberg, Daniel Schröder und Lars Christoph, die sich für den Bau des Platzes massiv eingesetzt haben. Sie selbst konnten beim Spatenstich nicht vor Ort sein, da wegen der Corona-Krise nicht zu viele Menschen auf einmal auf dem Gelände zugegen sein sollen. Winfried Graf, Abteilungsleiter Tennis der DJK, freut sich vor allem über die neuen Möglichkeiten. „Unsere Fläche wird um 1600 Quadratmeter größer, das ist schon ein Pfund“, sagt er. So haben vor allem die Kinder viel mehr Platz zum spielen. Denn neben dem neuen Tennisplatz entsteht zugleich auch ein Kleinspielfeld sowie eine Spielwiese. So haben die derzeit 185 angemeldeten Kinder des Tennisabteilung dann genügend Platz, um sich auf und neben dem Platz auszutoben. Der Zulauf gerade in der Tennisabteilung ist enorm, berichtet Graf. Allein seine Abteilung hat rund 400 Mitglieder – Tendenz steigend. Daher ist der sechste Platz wichtig für die Zukunft des Vereins.