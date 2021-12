Konzert in Kaarst : Gänsehautmomente mit den „dIRE sTRATS“

Die „dIRE sTRATS“ haben das Einstein-Forum gerockt. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Das Original heißt „Dire Straits“, die Tribute Band „dIRE sTRATS“. So wenig unterschiedlich die Namen sind, so nah sind die Jungs aus Bremerhaven auch musikalisch am Original dran.

Von Rudolf Barnholt

Das wissen auch die Fans in Kaarst. Während normalerweise das Albert-Einstein-Forum ausverkauft ist, wenn die Tribute Band auftritt, kamen jetzt nur 260 Fans. Sie sollten – wieder einmal – begeistert sein. Wolfgang Uhlich, der Gründer der „dIRE sTRATS“, gilt als der beste Mark-Knopfler-Imitator. Man merkt ihm an, dass er sehr viel Herzblut investiert, dass die Musik der „Dire Straits“ für ihn in all den Jahren nichts von ihrem Reiz eingebüßt hat.

Dementsprechend geht er sorgfältig mit diesem „Erbe“ um: Da gibt es keine Versuche, dem Original-Sound seinen persönlichen Stempel aufzudrücken, Ziel ist es vielmehr, so zu spielen, dass man mit geschlossenen Augen meinen könnte, Knopfler und Co. stünden höchstpersönlich auf der Bühne. Im bestuhlten Albert-Einstein-Forum gab es nur sehr begrenzte Möglichkeiten, sich zu den Evergreens zu bewegen, aber diese Möglichkeiten wurden genutzt. Viele der Zuschauer waren schon im fortgeschrittenen Alter und man weiß nicht, welch positiven Erinnerungen sie mit den Dire-Straits-Songs verbinden – sie wirkten aber sehr glücklich.

Jens Gernhoff konzentrierte sich auf das Schlagzeug, mit einer Ausnahme: Der Mann in kurzer Hose und barfuß sorgte für Gänsehautmomente, als er „Private Investigations“ sang mit seiner tiefen Stimme. Wolfgang Uhlich gab immer wieder Infos über Knopfler, beispielsweise, dass er „Romeo und Juliet“ als einzigen Song auf jedem Live-Konzert gespielt habe und dass er zu „Brothers in Arms“ vom Falkland-Krieg inspiriert worden war.