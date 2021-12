Pandemie im Rhein-Kreis Neuss : Corona fordert ein weiteres Todesopfer

Rhein-Kreis Eine 61-jährige Frau aus Rommerskirchen ist an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 408.

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 1012 (Vortag: 1026) in Neuss, 338 (343) in Meerbusch, 328 (333) in Dormagen, 220 (221) in Grevenbroich, 160 (163) in Kaarst, 147 (146) in Korschenbroich, 103 (100) in Jüchen und 65 (63) in Rommerskirchen. Derzeit sind 1902 (1950) Menschen in Quarantäne. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 167,7 (187,6). Die Hospitalisierungsinzidenz für das Land NRW beträgt 3,78 (3,97).