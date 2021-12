Besuch in Düsseldorf : Jüdische Gedenkstätte beeindruckt Schüler

Kaarst Die Exkursion von Schülern der Gesamtschule Büttgen zum Alten Schlachthof in Düsseldorf fand im Rahmen des Kurses „Jüdisches Leben in Deutschland“ statt.

Religionslehrer Carl-Wilhelm Bienefeld bietet ihn im zweiten Jahr an und lobt seine sehr interessierten Schüler. Auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs wurden Transporte für 6000 jüdische Kinder, Frauen und Männer aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf organisiert. Nach einer Nacht in der Großviehmarkthalle fuhren sie von dort in Ghettos und Vernichtungslager. Verladen wie Vieh stand ihnen eine Reise ins Ungewisse und den sicheren Tod bevor – vorstellen könne man sich das nicht, so Bienefeld. Also sensibilisierte er die Jugendlichen per Emotionen: Anhand von Briefen erfuhren sie vom Schicksal junger Menschen in ihrem Alter, die als Liebespaar getrennt wurden und von denen nur einer überlebte: „Sie hatten das Leben noch vor sich und mussten sterben. Diese Geschichte von Gleichaltrigen ist emotional sehr belastend“, erklärt Fabrice (18). Er hält es für „extrem wichtig“, gerade die Umgebung der Gedenkstätte anders wahrzunehmen und die historischen Ereignisse nicht zu vergessen.