Kaarst : Ehrenabend für Kaarster König und General

Kaarst Auch in diesem Jahr wird der Königs- und Generalitätsehrenabend wieder im Festzelt auf dem Kirmesplatz mit der Generalversammlung aller Schützen beginnen. Die Versammlung startet am kommenden Freitag, den 25.Mai um 19.15 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Traditionell stellt der Vorstand an diesem Abend allen Zügen und Gesellschaften die Frage, ob sie am diesjährigen Volks- und Heimatfest teilnehmen werden. Erfahrungsgemäß gibt es auf diese Frage nur eine Antwort: ein lautes und einstimmiges "Zoch, Zoch!"

Anschließend stehen die Verleihungen der silbernen Verdienstkreuze und der Königsorden auf dem Programm. Pünktlich um 22.15 Uhr startet dann der Fackelzug, der mit dem ersten Vorbeimarsch des Jahres an König Dirk I. und seinen Ministern im "Alten Dorf" endet. In diesem Jahr findet wieder ein Platzkonzert im Anschluss an den Fackelzug vor der alten romanischen Kirche statt. Nachdem im vergangenen Jahr das neue, größere Zelt inklusive neuem Zeltwirt Premiere gefeiert und die Feuertaufe sehr gut überstanden hat, heißt es in diesem "auf in die zweite Runde". Der Vorstand um Schützenpräsident Claus Schiffer war im letzten Jahr mehr als zufrieden mit dem neuen Zeltwirt Oellers und seiner Mannschaft und freut sich schon gemeinsam mit allen Kaarster Schützen und interessierten Bürgern das Volks- und Heimatfest vom 9. Juni bis 12. Juni in Kaarst feiern zu dürfen.

(NGZ)