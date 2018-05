Kaarst: Bridge Walkers bauen temperamentvoll Brücken

Kaarst Über das Pfingstwochenende war der Chor "Bridge Walkers" aus Namibia in Kaarst und Neuss. Auf Einladung katholischer Kirchen in Neuss und Kaarst und der evangelischen Lukaskirche Holzbüttgen absolvierte der Chor am verlängerten Wochenende eine Fülle von Konzerten, Gottesdienstgestaltungen und einen Chorworkshop.

Wenn der Chor verspricht, "bringing Namibia to you", hat das eine sehr authentische Bedeutung, denn die Mehrheit der Chormitglieder engagiert sich in ihrem Township in sozialen Brennpunkten. Der Kaarster Kantor Dieter Böttcher sagte zur Begrüßung: "Ich freue mich sehr, dass wir heute mit euch Brücken bauen, zwischen Kontinenten, zwischen Kulturen und Religionen, zwischen Jung und Alt". Tatsächlich waren in der voll besetzten Kirche sehr viele Kinder und Jugendliche. Paula (7) konnte viele Songs mitsummen, sie hatte mit ihren Eltern zwei Jahre in Namibia gelebt. "Die Texte bekomme ich nicht mehr zusammen", sagte sie dennoch froh. Das Programm des Chores mit Gospel, traditionellen und klassischen Songs unterschied sich nicht wesentlich von der Literatur erfahrener Gospelchöre hierzulande. Elementare Unterschiede waren jedoch das Temperament des Chores, der ständig in Bewegung war, mit heimischen Tänzen die Lieder illustrierte, einschließlich einer berührenden "Parade" der Frauen vor dem Altar, und die originale "schwarze" Klangfarbe der Sänger.