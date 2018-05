Kaarst: Mühlenverein beklagt fehlenden Einsatz

Kaarst Die Braunsmühle befindet sich im Familienbesitz und von der Stadt gibt es keine finanzielle Unterstützung: Tatsachen, die den Verein, der sich um die Instandhaltung der Mühle kümmert, stören. Auch, weil die Stadt mit der Mühle wirbt.

"Wir haben rund 12.000 Euro Betriebskosten im Jahr, die wollen erstmal erwirtschaftet werden", sagte Ansgar Leitzke. Der Deutsche Mühlentag und der Tag des Denkmals im September sind die beiden Termine, die der Vereinskasse guttun - wenn das Wetter mitspielt. Da waren rund 50 Ehrenamtler im Einsatz. Viele Mitglieder werden für das Mühlencafé benötigt: Es ist von April bis Oktober immer sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet und wird, vor allem von Radtouristen, sehr gut angenommen. Dass es so gut läuft, liegt an Mitgliedern wie Anne Pusch und Dieter Bautze. Bautze hängt oft lange am Telefon, um eine Mannschaft für das Mühlencafé zusammenzubekommen. Anne Pusch, die gleich neben der Mühle wohnt, stellt Blumen auf die Tische, kümmert sich um die Einhaltung der Hygienevorschriften. Ehemann Heinrich gehört ebenfalls zu den Aktivposten. "Wir sind froh, dass wir solche Mitglieder haben", freut sich Leitzke. Worüber er nicht froh ist: "Die Stadt wirbt mit der BraunsMühle, gibt aber nicht einen einzigen Cent dazu." Das Argument: Die Mühle befinde sich in Privatbesitz. "Das ist nicht fair, der Verein könnte durchaus gefördert werden", sagt Leitzke. Der hatte in der Vergangenheit hohe Ausgaben zu stemmen: eine neue Bestuhlung wurde beschafft, das Mahlwerk restauriert. Gleichzeitig freut er sich, dass die Sparkassenstiftung spendabler ist als die Stadt. Dass sich die Mühle in Familienbesitz befindet, auch damit ist er nicht glücklich. "Der Pachtvertrag läuft bis 2024 - wir werden Gespräche führen müssen, wie es weitergeht. Vorgesehen ist eine Verlängerung um jeweils ein Jahr, aber das ist für uns sehr unbefriedigend, wenn wir Investitionen planen", sagt Leitzke. Von der Stadt verspricht er sich nicht nur Zuschüsse: "Ich gehe davon aus, dass wir über die Stadt etwa preiswerter an die Gebäudeversicherung kämen, die derzeit mit einigen Tausend Euro pro Jahr zu Buche schlagen."