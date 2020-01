Tag der offenen Tür : Schnuppertag an der Gesamtschule Büttgen

Die Gesamtschule in Büttgen öffnet am Samstag für alle Interessierten ihre Türen. Foto: Anja Tinter

Büttgen Die Gesamtschule Büttgen lädt am kommenden Samstag, 18. Januar, die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der Grundschulen und zehnten Klassen der weiterführenden Schulen zu ihrem Tag der offenen Tür ein.

In verschiedenen Informationsveranstaltungen und individuellen Gesprächen werden Mitglieder der Schulleitung die pädagogischen Zielsetzungen, die Schulabschlüsse, die Berufsorientierung in der Mittelstufe sowie die gymnasiale Oberstufe (elfte Klasse) vorstellen. Während sich die Viertklässler sportlich betätigen, experimentieren, werken und bauen oder bei Interesse am Unterricht im gemeinsamen Lernen teilnehmen, machen sich die zukünftigen Oberstufenschüler mit den Inhalten, den Methoden und dem Aufbau der neuen gymnasialen Oberstufe vertraut. Diese sieht vor, dass die Schüler nach einer Einführungsphase in der Jahrgangsstufe elf zwei Qualifikationsphasen absolvieren, um für die Abiturprüfungen zugelassen zu werden.