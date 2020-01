Sportplatz Bruchweg in Holzbüttgen : Pumptrack-Anlage nimmt Gestalt an

Kaarst Zwölf Kaarster Jugendliche haben im Bebop Ideen gesammelt, wie die Pumptrack-Anlage am Bruchweg aussehen könnte. Im Anschluss bastelte Bebop-Leiter Ken Schultze ein Modell. Dieses wird im Jugendhilfeausschuss vorgestellt.

Gemeinsam mit zwölf Jugendlichen im Alter von zehn bis 19 Jahren haben Schultze und Ralf Schilling vom Kaarster Jugendamt Ideen gesammelt, wie die neue Pumptrack-Anlage in dem geplanten Sportpark am Bruchweg in Holzbüttgen aussehen könnte. Dazu gab es bereits Anfang November ein Treffen im Haus der Jugend. Mit dabei waren einige Jugendliche, die bereits die ehemalige BMX-Strecke an der Erfstraße geplant hatten, wo jetzt ein Kindergarten steht. Die Idee dazu kam vom Jugendamt. „Wir wollten die Interessen der Jugendlichen wahrnehmen und gemeinsam mit ihnen über das Projekt sprechen“, sagt Schultze. Und das kam bei den Jugendlichen gut an. Aber: Es wurde ihnen auch gleich klar gemacht, dass sich die Ideen im Rahmen des Möglichen bewegen müssen. Der Vorschlag, die Strecke auch nachts zu beleuchten, wurde beispielsweise direkt verworfen. Als Impuls hatte Schultze Filme von Pumptrack-Anlagen aus den USA vorbereitet. Auf diesen Anlagen werden teilweise sogar Meisterschaften ausgetragen. „Die Jugendlichen sollten mal sehen, was möglich ist“, sagt Schultze.