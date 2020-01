Birkhofstraße in Büttgen : Spatenstich für neuen Johanneskindergarten

Architekt Jakob Post, Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus und Melanie Bliesner, Leiterin des Johanneskindergartens, mit Kindern beim Spatenstich. Foto: Georg Salzburg(salz)

Büttgen Der Bau der Kita an der Birkhofstraße hat begonnen. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2021 geplant.

Die zukünftigen Bewohner nahmen das Areal gleich in Besitz: Acht kleine „Bauherren“, stilecht mit Warnwesten, Helmen und Schaufeln ausgestattet, buddelten im Sand am Standort des neuen Johanneskindergartens an der Birkhofstraße in Büttgen. Die Kinder des bald „alten“ Johanneskindergartens waren in Begleitung von Kindertagesstättenleiterin Melanie Bliesner erschienen, um gespannt den ersten Spatenstich für ihre neue Heimat zu verfolgen: „Wir machen aus dieser Baustelle auch ein Projekt für Kinder. Das wird extrem spannend sein, unsere Kita wachsen zu sehen“, sagte Bliesner

Und tatsächlich bekamen die Kinder eine ganze Menge geboten: Bagger waren in Aktion aus nächste Nähe zu bestaunen. Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus begrüßte unter anderem den Ersten Beigeordneten Sebastian Semmler, die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart, Vertreter des Trägers der Diakonie Neuss-Süd und Ute Schnur vom Jugendamt der Stadt Kaarst. Die Kinder des jetzigen Johanneskindergartens werden in den Neubau mit vier Gruppen einziehen. Zwei Gruppen der Interimslösung am Wald kommen hinzu – die neue Kita ist somit sechsgruppig angelegt.

Die Ausschreibung für den Bau erfolgte im März 2019, an der fünf Architekturbüros teilnahmen. Architekt Johannes Post stach schließlich die Konkurrenz aus und wurde mit dem Bau beauftragt. Er informierte über die neue Kita: Sie verfügt über eine Fläche von 1500 Quadratmetern, wird zweigeschossig, erhält ein Satteldach, eine verklinkerte Fassade und soll an eine historische Hofanlage erinnern. „Dieser Entwurf war zweifellos der beste und erfüllt unsere Erwartungen an einen städtebaulich attraktiven und funktional überzeugenden Baukörper“, fasste Sigrid Burkhart zusammen. Zudem entsteht ein Außenbereich von 1400 Quadratmetern mit vielen Spielmöglichkeiten. Bis jetzt sei man gut im Terminplan, erklärte Johannes Post. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2021 geplant. Die Stadt stellt 4,5 Millionen Euro für den neuen Johanneskindergarten zur Verfügung.