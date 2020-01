Kaarst : „Krümelmücke“ kommt ins Forum der Realschule

Kaarst Ein Konzert für die ganze Familie zeigt das Kindertheater „Fetziges für Kids“ am Sonntag, 2. Februar. Dann führt „Krümelmücke“ im Forum der Realschule Kaarst (Halestraße 5) einfühlsame Texte und wundervolle Melodien für Kinder ab zweieinhalb Jahren auf.

Zuhörer höher schlagen lassen. Es wird Musik geboten, die Kinder spielerisch mit Musik in Berührung bringt. Groß und Klein gehen auf spannende Entdeckungsreise, wenn die Lieder und Geschichten von Rumpumpeldum und anderen urkomischen Wesen erzählen. Mitmachen, mitsingen und dazu tanzen – an diesem Nachmittag ist alles erlaubt. Da wird sich nach Herzenslaune krümelig gelacht und am Ende eines Konzerts auch schon mal die Bühne erobert.