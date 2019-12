Kooperation im evangelischen Schulzentrum : Schulen organisieren Oberstufe neu

Hilden Bonhoeffer-Gymnasium und Fliedner-Gesamtschule arbeiten in Zukunft noch enger zusammen. G8 wird abgeschafft.

. Schule an sich ist nicht einfach. Das Schulsystem in Nordrhein-Westfalen nach andauernden Änderungen von G8 nach G9 schon gar nicht. Da trifft es sich gut, dass das Evangelische Schulzentrum nunmehr eine neue Kooperation von Gymnasium und Gesamtschule für das neue Schuljahr vorstellen kann.

Die Aula an der Gerresheimer Straße war ausgebucht: Mehrheitlich von interessierten Eltern, die sich über die weitere Schulkarriere ihrer Sprösslinge nach Klasse 4 informieren wollten. Musik-Schüler und Lehrer sowohl des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums als auch der Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule trommelten für eine kooperative Oberstufe.

„Schülergerechte Individualisierung“ lautet das neue pädagogische Konzept, das die beiden Schulleiter, Udo Kotthaus für das Bonni und Guedo Wandrey für die Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule vortrugen. Den beiden konnte man anmerken, dass die Chemie stimmt, wenn es um die Förderung ganz unterschiedlicher Entwicklungsstufen und Begabungen bei Kindern und Jugendlichen geht. Unter dem Dach des Evangelischen Schulzentrums sollen sie sich beim Lernen individuell entfalten dürfen. Schon jetzt bietet das große Gelände rund um das Schulzentrum 1800 Schülern viel Bewegungsspielraum. „Wir wollen für alle Schüler da sein. Eine offene Schullaufbahn mit individuellen Bildungsgängen anbieten.“ So lautete die Botschaft an die Eltern.

Wichtigste Aussage: Ab dem nächsten Schuljahr 2020/2021 wird an beiden Schulen grundsätzlich das Abitur nach G9 angeboten. Udo Kotthaus, bedauerte zwar die Abschaffung des G8–Abschlusses, konnte aber gemeinsam mit seinem Kollegen ein Angebot machen, das für besonders leistungsstarke Schüler trotzdem ein Abitur schon nach Klasse 12 vorsieht.

Gemeinsamkeiten und Eigenständigkeiten beider Schulen wurden den Zuhörern vorgestellt. „Fördern und Fordern“ lautet die pädagogische Formel, nach der Schüler in die Erprobungsstufe (Klassen 5 und 6) beider Schulen kommen. Jahrgangsübergreifende Kurse, etwa in Musik gehören dazu. „Eigenverantwortliches und soziales Lernen ist uns ganz wichtig. Wir wollen eine Kümmer-Schule sein, in der sich die Schüler wohlfühlen“, betonte Wandrey. Aber auch keine „Elite-Schule“, ergänzte Kollege Kotthaus und wies auf die internationale Klasse für Migrantenförderung hin.