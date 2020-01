Realschule Kaarst : Schule bietet kostenfreie Betreuung

Kaarst Das Angebot wird finanzlell komplett von der Stadt Kaarst übernommen.

In den neunten Klassen läuft ab sofort ein Projekt, um den Bewerbungsprozess so einfach wie möglich zu gestalten. Dazu werden Profil- und Visitenkarten gedruckt, die zu Blitzbewerbungen eingesetzt werden können. Sie enthalten die wichtigsten Daten zu Schullaufbahn, Praktika und Sprachkenntnissen sowie Kontaktdaten und Passbild. Über einen QR-Code öffnen sich weitere Informationen. Individuelle Videos über schulische Projekte und berufsrelevante Freizeitaktivitäten runden eine mögliche Bewerbung ab. Damit habe man beste Erfahrungen gemacht, so Norbert Kothen vom Technologiezentrum in Glehn.