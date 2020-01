Angebot in Büttgen : Wenn aus pflegenden Angehörigen und Begleitern Freunde werden

Büttgen Der Büttger Treff ist ein Gesprächskreis für pflegende Angehörige. Er besteht seit einem Jahr und die Bilanz fällt überaus positiv aus.

Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige besteht seit einem Jahr und die Bilanz fällt überaus positiv aus. Mittlerweile hat sich eine feste Gruppe von fünf Teilnehmern gebildet, die sich mindestens ein Mal monatlich trifft. Der Gesprächskreis gehört zum Projekt einer Quartiersinitiative „Älterwerden in Büttgen“ und überwindet inzwischen Generationen: Sarah Pommerening ist Mutter von drei Kindern, davon zwei mit einer schweren Behinderung. Über das Angebot des Gesprächskreises freut sich die 36-Jährige sehr, da es nichts Vergleichbares in Büttgen gebe. Sie empfindet den guten Austausch als echte Bereicherung. In Gisela Seidel, einer zertifizierten Seniorenbegleiterin, hat sie die richtige Ansprechpartnerin gefunden: Sie hilft ihr bei allen Fragen des Alltags und begleitet Unternehmungen, wobei auch Seidels Enkel mit von der Partie sind. So ist ein besonderes Verhältnis entstanden.