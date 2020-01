Rettungskräfte in Kaarst : Feuerwehr rückte im Jahr 2019 zu 549 Einsätzen aus

Im März 2019 gab es in diesem Haus in Büttgen einen Brand. Foto: Feuerwehr Kaarst

Kaarst Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kaarst hat auf ihrer Hauptversammlung am vergangenen Wochenende die Zahlen für das abgelaufene Jahr 2019 veröffentlicht.

Bei ihrer Präsentation in der neuen Wache neben dem Schwimmbad in Büttgen waren die Einsätze in verschiedene Kategorien unterteilt. 137 der insgesamt 549 Einsätze hatten einen Brand als Ursache, 88 Mal mussten die Rettungskräfte wegen Sturm- und Unwetterschäden rausfahren. Die restlichen 324 Einsätze resultierten aus technischen Hilfeleistungen wie beispielsweise bei verschmutzter Fahrbahn, eingeklemmter Personen oder Rettung von Tieren in Notlagen. Die stellvertretende Bürgermeisterin Ursula Baum stellt die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr für die Stadt heraus: „Wir können uns immer auf sie verlassen, unterstützen sie gerne und sagen Danke.“ Gleichzeitig fordert Baum mehr Respekt vor den Einsatzkräften.