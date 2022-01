Schockanruf in Jüchen : Trickbetrüger ergaunern fünfstelligen Geldbetrag

Jüchen Am Montag erhielt eine Jüchenerin einen Anruf eines Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Unbekannte erzählte der Seniorin, dass ihr Enkel einen Verkehrsunfall verursacht hätte und der andere Unfallbeteiligte nun verstorben sei.

Aus diesem Grund sei ihr Enkel in Untersuchungshaft genommen worden, so der Trickbetrüger an Telefon, könnte aber durch eine Kaution freikommen. Der mutmaßliche Polizeibeamte gab an, dass die Seniorn sich nun mit einer Frau treffen müsse, die das Geld in Empfang nehmen würde.