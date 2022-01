Corona im Rhein-Kreis Neuss : 2751 Menschen nachweislich infiziert - Inzidenz bei 258,4

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 2751 Menschen (Vortag: 2720) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Von ihnen werden aktuell 19 in einem Krankenhaus behandelt. Alle Zahlen im Überblick.

Von den 17 Menschen, die derzeit in einem Krankenhaus behandelt werden, sind 7 (Vortag: 7) geimpft ud keine (Vortag: 0) geboostert. Unverändert 424 Personen sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Das teilt der Kreis mit.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 258,4 (Vortag: 218,4). Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt derzeit bei 2,95. Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in 751 Fällen (Vortag: 593) die Omikron-Variante und in 200 Fällen (Vortag: 205) die Delta-Variante nachgewiesen.