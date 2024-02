Falscher Polizist am Telefon Trickbetrüger erbeuten Ersparnisse von Seniorin

Eine 73 Jahre alte Frau aus Weckhoven ist am Montag, 19. Februar, das Opfer von Trickbetrügern geworden. Die Neusserin erhielt am Vormittag den Anruf eines falschen Polizeibeamten, der vorgab, dass es in der Nachbarschaft der Frau zu Einbrüchen und Überfällen gekommen ist. Auch ihr Name, so erklärte der besorgte Ermittler, würde auf der Liste der Täter stehen und die Polizei wolle nun ihre Vermögenswerte sichern.