Corona-Tests in Jüchener Kitas : Premiere für die Lolli-Tests in den Kindergärten

Auch in der Kita „Sausewind“ stand der erste Lolli-Test an. Foto: Stadt Jüchen

Jüchen/Rommerskirchen Die Pooltest-Methode wurde am Montag in Jüchen, Rommerskirchen und Korscheboich neu eingeführt. Der Rhein-Kreis Neuss ist mit dem Auftakt zufrieden. Wie die PCR-Tests funktionieren und wie hoch der Anteil der Eltern ist, die die Einverständniserklärung für die Lolli-Tests unterschrieben haben.

Eine neue Corona-Testmethode hatte am Montag Premiere in den Kindertagesstätten in Jüchen, Rommerskirchen und Korschenbroich – im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes. Erstmals kam dort der Lolli-Test zum Einsatz, der PCR-Test nach der Pool-Methode. „Es hat wirklich gut geklappt“, zog Jürgen Hansen, Leiter der Kindertagesstätte „Sausewind“ in Jüchen-Hochneukirch und Kita-Koordinator für die sechs städtischen Kitas in Jüchen, Bilanz. Wir hatten in unserem Kindergarten die Eltern gebeten, ihre Kinder bis 8.45 Uhr zubringen, um Zeit zu haben.“