Politik in Jüchen Bezahlkarte muss auch von den Händlern akzeptiert werden

Breiten Raum in der Diskussion nahm die Einführung von Bezahlkarten für Geflüchtete ein. Künftig sollen die Geldleistungen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht mehr vollständig in bar gewährt und auf ein Bankkonto überwiesen, sondern zum Großteil mittels Bezahlkarten ausgezahlt werden. Der Bürgermeister informierte darüber, dass die Landesregierung NRW zunächst erklärt habe, dass die Kommunen eigenverantwortlich über die Einführung und die Anwendungsbedingungen der geplanten Bezahlkarten entscheiden und die dabei entstehenden Kosten selbst tragen sollen. Der Städte- und Gemeindebund sowie der Städtetag NRW hätten daraufhin einen Brief an die Landesregierung geschrieben, in dem auf die Problematik eines entstehenden, unübersehbaren Flickenteppichs der 396 Kommunen innerhalb des Bundeslandes hingewiesen wird.