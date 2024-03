Schockanruf in Hilden Telefonbetrüger erbeuten fünfstelligen Betrag

Am Donnerstag, 21. März, gegen 16.15 Uhr habe eine 76-Jährige einen schockierenden Anruf bekomme: „Ein Mann, der vorgab, ihr Sohn zu sein, teilte ihr mit, in einem Krankenhaus zu liegen und dringend Bargeld für eine lebensnotwendige Behandlung zu benötigen. Die Hildenerin sicherte umgehend finanzielle Unterstützung zu und vereinbarte die Übergabe einer fünfstelligen Summe an einen Geldboten“, berichtet der Polizeisprecher weiter.