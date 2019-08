Heimatfest in Rath und Wallrath : In Wallrath beginnt die Regentschaft von Reiner Höhne

Kronprinz Reiner Höhne (sitzend) mit dem Gefolge. Foto: Schützenverein

Jüchen Der Hauptmann des Klompenzuges Fidele Jungens hat viele Bekannte zum Mitmachen beim Schützenfest in Wallrath und Rath eingeladen.

Reiner I. Höhne ist der siebte Klompenkönig aus den Reihen der Fidele Jungens. Beim Volks- und Heimatfest in Rath und Wallrath, das vom 23. bis 26. August gefeiert wird, folgt er auf die bisher amtierenden Regenten Andreas I. und Astrid Bauer. Gefeiert wird in diesem Jahr im Festzelt am Schlicher Weg in Wallrath.

Der neue König wohnt seit seiner Kindheit in Grevenbroich-Orken. Der Elektroanlageninstallateur marschiert seit seiner Jugend in der Kirmesgesellschaft Elsen bei den Klompenfreunden Sankt Stephanus mit. Seit 2013 engagiert Höhne sich zudem im Wallrather Vereinsleben. Im Klompenzug Fidele Jungens ist er seit 2015 Hauptmann, seit 2018 Schriftführer des Geselligkeitsvereins.

Der Grevenbroicher ist alleinstehend und hat drei Kinder. Seit einem Jahr gehört auch Enkelin Paula zur Familie. Familiäre Unterstützung erhält der Klompenkönig auch bei seiner Regentschaft. Königsadjundant ist Sohn Manfred Höhne. Das Ministerpaar sind Schwiegersohn Jörg Sponholz, der gleichzeitig auch Präsident des Geselligkeitsvereins Wallrath ist, und seine Ehefrau Diana. Der Klompenzug am Kirmessonntag wird in diesem Jahr besonders groß ausfallen. Reiner Höhne hat viele Bekannte aus benachbarten Vereinen und aus seiner Kirmesgesellschaft zum Mitmachen eingeladen.

Das Fest beginnt am Freitag, 23. August, um 18.30 Uhr mit dem Eröffnungsumzug. Um 19.45 Uhr werden die Ehrengäste und Abordnungen der auswärtigen Vereine mit ihren Königspaaren empfangen. Um 20 Uhr wird der Krönungsball eröffnet.

Am Samstag, 24. August, ist ab 18.30 Uhr Antreten, anschließend der Umzug zum Zelt, Kranzniederlegung in Rath, Totengedenken und Großer Zapfenstreich in Wallrath. Um 19.45 werden die Ehrengäste empfangen. Um 20 Uhr ist Beginn des Königehrenabends.

Um 9.30 Uhr beginnt am Sonntag, 25. August, der Gottesdienst im Festzelt. Anschließend ist ab 10.30 Uhr Frühschoppen im Zelt, der Eintritt ist frei. Um 14.15 Uhr tritt das Regiment zum traditionellen Klompenzug an. Die Musikparade und Parade in Rath startet um 14.30 Uhr, die Parade in Wallrath um 15.30 Uhr. Der Klompenball ist um 16 Uhr angesetzt.