Tagebaugrube in Hochneukirch : FWG fordert Nebelkanonen gegen den Tagebaudreck

Tagebaugrube in Hochneukirch

Die FWG fordert jetzt Maßnahmen gegen Dreck aus dem Tagebau. Anlass war das heftige Gewitter zu Wochenbeginn, bei dem der starke Wind die Luft über Hochneukirch sekundenschnell gelb von Sand und Dreck aus der Tagebaugrube gefärbt habe, wie FWG-Fraktionsvorsitzender Gerolf Hommel beobachtet hat. „Wer nicht schnell genug Türen und Fenster schließen konnte, dürfte anschließend mit Säuberungsarbeiten beschäftigt gewesen sein. Der Sand knirschte auf den Zähnen und juckte in den Augen“, berichtet Hommel. RWE entschuldige sich zwar immer wieder, unternehme aber nichts, wirft er vor. Die Sprühmasten am Tagebaurand hätten eine völlig nutzlose Alibifunktion, weil sie bei starkem Wind nicht in die aufsteigenden Stäube hineinregnen könnten. Und eine Bewässerung des Tagebaurandes sei bei starkem Wind nutzlos.