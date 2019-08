Schützenfest : Gierath und Gubberath feiern mit Karlheinz und Odilia Behr

Gierath/Gubberath Das Königspaar ist sehr zufrieden mit dem Fest.

Karlheinz und Odilia Behr haben es keine Sekunde bereut, das Schützenkönigspaar von Gierath-Gubberath zu werden. „Es ist bis jetzt genauso gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben“, freute sich der König, der am Sonntag 65 Jahre alt wurde. An’s Wetter hatte er keine hohen Erwartungen: „Es regnet fast immer an meinem Geburtstag.“ Das erste Highlight für die Regenten war die Einweihung der schmucken Residenz am Donnerstag. Am Sonntagnachmittag plante der Bürgerschützenverein Gierath-Gubberath wegen des regnerischen Wetters um. Der Zugweg wurde verkürzt, die Paraden fanden aber statt.