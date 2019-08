Jobcafé in Jüchen : Job-Café berät Frauen im Beruf

Jüchen Der nächste Termin ist am Donnerstag, 5. September, 10 bis 12 Uhr im Bistro, Markt 21, in Jüchen.

Die Agentur für Arbeit Mönchengladbach, das Jobcenter und die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Jüchen schaffen mit dem Job-Café für Frauen eine Begegnungsplattform. Themen sind die Rückkehr in den Beruf, Familien- oder einer Pflegezeit, berufliche Veränderungen und Fortbildungsmöglichkeiten. Angelika König, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Mönchengladbach, ist die Ansprechpartnerin im Job-Café. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 5. September, 10 bis 12 Uhr im Bistro, Markt 21, in Jüchen. Informationsflyer zum Job-Café liegen ab sofort im Rathaus-Foyer aus.