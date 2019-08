Seniorennetzwerk 55plus und Caritas : Umzug lohnt sich fürs Reparatur-Café

Jüchen Schon beim ersten Termin hat sich der Umzug für das Reparatur-Café bewährt. Es ist jetzt zentral in Haus Katz zu erreichen. Jeden ersten Donnerstag im Monat ist es geöffnet.

Im Flüchtlingszentrum an der Jülicher Straße hat sich das Reparatur-Café des Seniorennetzwerks 55plus und der Caritas nie so richtig etablieren können. Zu weit abseits vom Stadtzentrum gelegen, „hinter der Eisenbahnbrücke kommt da überhaupt noch etwas?“, hatten sich Besucher gewundert, die nur mit zusätzlichen Hinweisen das Reparatur-Café gefunden hatten. Außerdem gibt es an der Flüchtlingsunterkunft nur wenige Parkplätze. Deshalb lag ein Umzug an eine zentralere Stelle, die leichter zu finden ist und wo es mehr Parkplätze gibt, auf der Hand.