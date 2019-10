Kita in Jüchen : Die „Villa Kunterbunt“ wird 25 Jahre alt

Jüchen Die Kita „Villa Kunterbunt“ in Jüchen feiert 25-jähriges Bestehen. In der Zwischenzeit hat sich viel verändert. Kita-Leiterin Silke Haenen erinnert sich, wie es anfing und warum das alte Grundschulgebäude ein Segen ist.

Vor 25 Jahren nahmen fünf Erzieherinnen in einem alten Schulgebäude ihre Arbeit auf. Verantwortlich waren sie für ganze 70 Kinder. U3 gab es damals noch nicht, dafür aber sogenannte Hort-Kinder – also jene, die nach der Schule nicht nach Hause, sondern in die Obhut der fünf Erzieherinnen kamen. Am Samstag feiert die Kita „Villa Kunterbunt“ ihren Geburtstag und Kita-Leiterin Silke Haenen und ihre inzwischen 21 Kollegen und Kolleginnen haben reichlich Spiel und Spaß für ihre Schützlinge vorbereitet.