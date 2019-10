Traurige Nachricht aus Aldenhoven : Vermisster Senior tot aufgefunden

Aldenhoven Ein 80 Jahre alter Mann, der seit Sonntag vermisst wurde, ist am Dienstagabend tot aufgefunden worden. Das meldete die Polizei am Mittwoch. Die Leiche des Mannes befand sich nach Informationen der Ermittler in einem schlecht einsehbaren Bereich eines Gartens.

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen nicht vor, teilt die Polizei mit.

Der Senior, der nur bedingt orientiert und auf Medikamente angewiesen war, hatte am Sonntag gegen 21.30 Uhr sein Haus in Aldenhoven zu Fuß verlassen. Noch in der Nacht und in den darauffolgenden Tagen führte die Polizei groß angelegte Suchaktionen durch, in die auch ein Hubschrauber und Spürhunde eingebunden waren.

(NGZ)